Детская игрушка едва не лишила россиян квартиры

В Забайкалье квартира в многоэтажке загорелась из-за детского электромобиля

В поселке Первомайский в Забайкальском крае детский электромобиль загорелся и едва не лишил семью квартиры. О пожаре из-за игрушечного транспорта сообщает МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в квартире одной из многоэтажек. Хозяев дома не было, дым заметили соседи, они и вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило жилое помещение. «Возгорание на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание детского электромобиля — он стоял на зарядке. Спасатели напомнили россиянам, что не стоит использовать зарядные устройства с видимыми дефектами, оставлять устройства заряжаться без присмотра и класть гаджеты под подушку. Кроме того, при достижении полного заряда аккумулятора нужно отключать приборы от сети.

Ранее россиянам рассказали об опасности зарядки автомобильного аккумулятора дома — это может быть опасно для здоровья и даже жизни находящихся в помещении людей. Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Поэтому выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными.