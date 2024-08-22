Девушка сняла трусы и оставила их официанту вместо чаевых

Порномодель стала оставлять свои поношенные трусы в магазинах и кафе

Британская порномодель стала снимать трусы в публичных местах и оставлять их в магазинах и ресторанах. Об этом пишет Daily Star.

Модель платформы OnlyFans Хлои Лопез снимает ролики, в которых оставляет поношенное нижнее белье в неожиданных местах. Так, она уже прятала свои трусы под подушкой в мебельном магазине, в карман нового пиджака в магазине одежды, в автомат по продаже снеков, а также оставляла их на бензоколонке.

В последнем ролике, который девушка назвала «Оставляю чаевые», Лопез пьет кофе за столиком в кафе, затем поднимается, снимает трусики и кладет их на стол для официанта. «Отличный кофе, я оставлю пожертвование», — говорит Лопез перед тем, как снять белье.

Поведение девушки возмутило часть ее комментаторов. Сообщается также, что сеть супермаркетов Mercadona думают о подаче судебного иска.

У Лопез 188 тысяч подписчиков в соцсетях.

Ранее американская порномодель Ава Луиза занялась сексом на могиле отца. Девушка выложила в соцсети фото, в котором она стоит на кладбище с поднятой юбкой.