Директор Лещенко отреагировал на слухи о прекращении концертной деятельности артиста

Директор Лещенко Гайдель: артист не прекращает концертную деятельность

Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель отреагировал на слухи о том, что народный артист РСФСР планирует завершить концертную деятельность. Его цитирует KP.RU.

«Он участвует в "Новой волне". Недавно выступал в Костроме. На осень запланированы концерты на Ставрополье, в Кремле, в Доме музыки. Лев Валерьянович не прекращает концертную деятельность», — сказал Гайдель.

При этом директор артиста отметил, что Лещенко не будет комментировать или опровергать слухи о своем плохом самочувствии. «Все, что касается здоровья, — это его частная жизнь. Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил. В 82 года он вынужден работать, потому что ему надо платить своему коллективу зарплату. Он нас содержит», — добавил он.

Гайдель также опроверг раннее появившуюся в СМИ информацию о том, что у исполнителя есть свой бизнес. «Не он, а его родственник занимается бизнесом — у него мебельная фабрика. Пенсия у Льва Лещенко действительно маленькая», — заключил он.

Ранее Лев Лещенко отказался от выступлений на Дальнем Востоке на фоне проблем со здоровьем. До этого стало известно, что артисту бесплатно предоставили лекарство «Виндамэкс» за 1,8 миллиона рублей. Отмечалось, что недавно у 82-летнего исполнителя был диагностирован транстиретиновый амилоидоз.