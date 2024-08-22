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11:47, 22 августа 2024Ценности

Дочь Владимира Винокура позагорала в бикини на пляже

Дочь Владимира Винокура балерина Анастасия Винокур позагорала в бикини на пляже

Кадр: @nastyavinokur

Дочь юмориста Владимира Винокура балерина Анастасия Винокур позагорала в купальнике на пляже. Данное видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя солистка Большого театра позировала на размещенных кадрах, сидя на песчаном пляже. Она надела черное бикини, состоящее из топа-бандо с пуговицами и трусов с заниженной талией.

Также дочь известного артиста примерила солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз», браслеты и цепочку с кулоном в виде бабочки. «Лето — это маленькая жизнь, когда сбываются все мечты и загадываются новые», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась обнаженной в честь дня рождения.

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      Карина Черных
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