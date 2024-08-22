Допрос ФСБ задержанных в Крыму агентов украинской разведки попал на видео

ФСБ показала видео задержанных агентов украинской разведки с их признанием

ФСБ показала оперативное видео допроса задержанных в Крыму трех агентов украинской разведки. Кадрами делится РИА Новости.

Во время допроса все трое мужчин признали свою вину. Они рассказали, что были завербованы Украиной. Один из них ездил в Киев, где обучался «подрывному делу» и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). Каждый задержанный получал задания от Украины — кого-то просили сообщать о нахождении российских военных, а другие изготавливали СВУ.

О задержании троих агентов украинской спецслужбы, участвовавших в диверсиях на полуострове, сообщалось ранее.