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11:15, 22 августа 2024Силовые структуры

Допрос ФСБ задержанных в Крыму агентов украинской разведки попал на видео

ФСБ показала видео задержанных агентов украинской разведки с их признанием

ФСБ показала оперативное видео допроса задержанных в Крыму трех агентов украинской разведки. Кадрами делится РИА Новости.

Во время допроса все трое мужчин признали свою вину. Они рассказали, что были завербованы Украиной. Один из них ездил в Киев, где обучался «подрывному делу» и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). Каждый задержанный получал задания от Украины — кого-то просили сообщать о нахождении российских военных, а другие изготавливали СВУ.

О задержании троих агентов украинской спецслужбы, участвовавших в диверсиях на полуострове, сообщалось ранее.

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      Варвара Митина
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