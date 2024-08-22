ФСБ задержала трех агентов Украины в Крыму

В Крыму ФСБ задержала трех агентов украинской спецслужбы

В Крыму ФСБ задержала трех агентов украинской спецслужбы, участвовавших в диверсиях на полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, один из задержанных — гражданин Молдавии. Он дал показания и предоставил координаты места, где спрятал самодельное взрывное устройство. По его словам, оно предназначалось для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой город Керчь. С апреля иностранец собирал и передавал Украине данные о местах дислокации военной техники, позиций ПВО Вооруженных сил России, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

Второй задержанный — россиянин. Он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку на Украине. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и использовал его в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму.

Еще один задержанный гражданин России предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих ВС РФ и и используемых ими машинах.

Ранее ФСБ заподозрила сотрудника российской научной организации в причастности к организации DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру России в интересах Киева.