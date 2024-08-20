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16:37, 20 августа 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о причастности сотрудника российской организации к DDoS-атакам

ФСБ: сотрудник научной организации РФ причастен к DDoS-атакам в интересах Киева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ФСБ заподозрила сотрудника российской научной организации в причастности к организации DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру России в интересах Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным следствия, после начала специальной военной операции мужчина по собственной инициативе связался с украинской спецслужбой и получил задание проводить DDoS-атаки на российские объекты с целью нанесения ущерба информационной безопасности стране.

Также ФСБ выяснила, что мужчина занимался сбором данных о военнослужащих Вооруженных сил России и местах дислокации военной техники, осуществлял денежные переводы украинским фондам для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружением, военной техникой и экипировкой.

Фигурант дела дал признательные показания.

20 августа сообщалось, что 20-летней Валерии Зотовой, которая пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области, Службы безопасности Украины обещала две тысячи долларов.

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      Любовь Ширижик
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