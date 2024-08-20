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07:45, 20 августа 2024Силовые структуры

Осужденной за поджог пункта помощи россиянке СБУ пообещали две тысячи долларов

СБУ обещала две тысячи долларов россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

20-летней Валерии Зотовой, которая пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области, обещали две тысячи долларов за совершение данного преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылой на источник.

По его данным, такое предложение поступило от представителя Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что Зотова также собирала для украины информацию о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, делала фото прилегающих территорий. За это она получила вознаграждение.

Девушка была задержана в феврале 2023 года сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД при попытке поджога здания с помощью зажигательной смеси. В ходе допроса она призналась, что таким образом пыталась вынудить органы власти принять решение о прекращении специальной военной операции (СВО). Второй Западный окружной военный суд приговорил Зотову к шести годам колонии. Ее признали виновной в подготовке террористического акта. Она отбывает наказание в колонии общего режима.

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      Екатерина Кашурникова
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