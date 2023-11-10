Россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

Под Ярославлем девушке дали 6 лет колонии за поджог пункта помощи мобилизованным

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Осужденную признали виновной в подготовке террористического акта. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Сообщается, что девушка была задержана в феврале 2023 года сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД при попытке поджога здания с помощью зажигательной смеси. В ходе допроса она призналась, что таким образом пыталась вынудить органы власти принять решение о прекращении специальной военной операции (СВО).

Ранее неизвестный в Новосибирске пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.