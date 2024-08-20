Задержание ФСБ причастного к DDoS-атакам из Киева попало на видео

ФСБ показала оперативное видео задержания сотрудника российской научной организации, причастного к организации DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру России в интересах Киева. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видны сотрудники спецслужбы, которые хватают мужчину и надевают на него наручники. На улице лежит снег, свидетельствующий о том, что задержание проводилось зимой. Показаны ленты цветов Украины.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным следствия, мужчина по собственной инициативе связался с украинской спецслужбой.