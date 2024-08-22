Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:29, 22 августа 2024Россия

Два беспилотника ВСУ сбили в момент атаки на аэродром в российском регионе

Baza: 2 БПЛА ВСУ сбили при атаке на аэродром Мариновка в Волгоградской области

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительной информации, были сбиты в момент украинской атаки на аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале, опубликовав видео очевидцев.

Кадры сняли жители города Калач-на-Дону, который находится в нескольких километрах от аэродрома. Ранее они заявили о серии громких взрывов и вероятной активации работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе 3:30 утра четверга, 22 августа в российском регионе. Официальной информации о случившемся пока нет.

«На данный момент известно как минимум о двух сбитых беспилотниках: один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась», — уточнило издание. Данные о пострадавших также пока не поступали.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?

      В США рассказали о последствиях атаки ВСУ на Курскую область

      Экспортный портфель оборонной продукции России достиг рекордных значений

      Названы главные причины для покупки iPhone 16

      Популярная телезвезда показала фигуру в белье

      Два беспилотника ВСУ сбили в момент атаки на аэродром в российском регионе

      В США отказались признать использование HIMARS Украиной в Курской области

      Демократы захотели уменьшить влияние Пелоси в партии

      Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

      Порнозвезда рассказала о неловкой ситуации во время съемок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше