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04:11, 22 августа 2024Россия

Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

Жители Калача-на-Дону Волгоградской области сообщили о взрывах и работе ПВО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области сообщили о серии громких взрывов и работе сил противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал Shot.

Звуки взрывов в российском городе раздались в небе в районе 3:30 утра четверга, 22 августа. Очевидцы из разных районов уже насчитали их от 6 до 10. До этого в воздухе были слышны характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Официальной информации о случившемся нет.

Ранее очевидцы сняли на камеру сбитый в воздухе подозрительный летающий объект в Мурманской области. На видео попал момент взрыва. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально сообщил о выявленной воздушной угрозе применения беспилотника.

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      Марина Совина
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