В Мурманской области заявили об угрозе беспилотника

Губернатор Чибис: над Мурманской областью выявлена угроза беспилотника

Над Мурманской областью «выявлена воздушная угроза применения беспилотника». Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он добавил, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Чибис также призвал жителей северного региона быть бдительными и сообщать и подозрительных ситуациях по экстренному номеру 112.

По данным Mash, подозрительный летающий объект засекли средства ПВО.

Ранее аэропорты Мурманска и Апатитов ввели ограничения на прилеты и вылеты из-за наличия «ограничений на использование воздушного пространства».

