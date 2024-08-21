На видео сняли момент взрыва в небе над Мурманской областью

Очевидцы сняли на видео сбитый в воздухе подозрительный объект под Мурманском

Очевидцы сняли на камеру сбитый в воздухе подозрительный летающий объект в Мурманской области. На видео попал момент взрыва, ролик публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, кадры сняты в поселке Высоком под Мурманском. На видео заметно, как аппарат пролетает в небе над лесополосой. Со слов очевидцев, сначала его заметили на высоте 1,3 тысячи метров, затем он снизился до 900 метров и якобы был утерян. Вместе с тем на видео попал момент, когда аппарат сбивают российские военные: в небе произошел взрыв, летающий объект разлетелся на мелкие части.

Ранее аэропорты Мурманска и Апатитов ввели ограничения на прилеты и вылеты, обосновав решение «ограничениями на использование воздушного пространства».

Позже губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально сообщил о выявленной воздушной угрозе применения беспилотника. Он призвал жителей северного региона быть бдительными и сообщать и подозрительных ситуациях по экстренному номеру 112.