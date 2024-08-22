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13:39, 22 августа 2024Экономика

Движение по Крымскому мосту приостановили почти на час

Движение по Крымскому мосту перекрыли на 45 минут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение транспорта на Крымском мосту приостановили на 45 минут. О том, что его перекрыли почти на час, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

О приостановке движения было объявлено в 10:36 часов по местному времени (совпадает с местным). Водителей призвали тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В данный момент Крымский мост открыт — соответствующее сообщение появилось в 11:20 по московскому времени.

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      Полина Кислицына
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