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17:04, 6 августа 2024Путешествия

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по объекту.

Сообщение о перекрытии моста было опубликовано в 16:23 по московскому времени. Причины такого решения не уточняются.

Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 6 августа на подъезде к Крымскому мосту со стороны материка скопилось более тысячи машин. Время ожидания составляло более трех часов.

Движение транспорта на мосту также останавливали на выходных. Тогда на подъезде со стороны Тамани образовалась огромная очередь.

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      Мария Борисова
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