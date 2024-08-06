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11:18, 6 августа 2024Путешествия

Больше тысячи машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находятся 1020 машин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка снова скопилось больше тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, который публикует оперативную информацию по транспортному объекту.

Уточняется, что 6 августа к 11:00 по московскому времени со стороны Тамани находятся 1020 машин. Время ожидания составляет более трех часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

На выходных движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостанавливали. Тогда на подъезде со стороны Тамани образовалась огромная очередь из машин.

Ранее Крым назвали самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон. Он оказался единственным регионом, который не поднял цены по сравнению с прошлым годом или поднял незначительно.

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      Мария Борисова
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