MNRAS: открыта необычная двойная звезда

Международная группа ученых из Великобритании, Испании и Китая обнаружила необычную двойную звездную систему, состоящую из белого карлика и ультрахолодного субкарлика. Открытие было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Наблюдения были проведены с помощью нескольких телескопов по всему миру, включая телескоп Gemini South и Very Large Telescope Европейской Южной Обсерватории. В исследовании также использовались данные обзора Dark Energy Survey, осуществлявшегося с использованием инструмента Dark Energy Camera в Чили.

Звезды, расположенные в гало Млечного Пути, связаны гравитацией и перемещаются в плоскость галактики, где находится большая часть ее массы. Белый карлик, названный VVV1256-62A, имеет половину массы Солнца и находится на финальной стадии остывания, а его компаньон, VVV1256-62B, представляет собой субкарлик с низкой металличностью, что указывает на его большой возраст.

Возраст обеих звезд удалось определить по массе белого карлика и степени его охлаждения. Это позволило предположить, что система сформировалась около 10 миллиардов лет назад, когда Млечный Путь был еще молод. Низкая металличность субкарлика указывает на формирование этой звезды на ранней стадии формирования галактики, когда тяжелых элементов было мало.

Двойная звезда имеет эксцентричную орбиту, что приводит к значительному варьированию расстояния между компаньонами. Белый карлик постепенно остывает, что типично для звезд на финальной стадии их эволюции, когда прекращается ядерный синтез, в то время как субкарлик находится на границе между звездными и субзвездными объектами.

Открытие помогает лучше понять связь между гало и плоскостью Млечного Пути и формирование галактики. Несмотря на то что эксцентричная орбита этой звездной системы пока не объяснена, исследователи предполагают, что она может быть связана с внутренним гало или слиянием с другой галактикой в прошлом.