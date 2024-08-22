Джаред Лето рассказал о многомиллионных долгах

Джаред Лето признался, что был на грани банкротства из-за долгов перед студией

Актер и лидер музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето рассказал, что задолжал звукозаписывающей студии 2,7 миллиона долларов. Слова музыканта передает издание Daily Mail.

По информации источника, братья Лето, находясь на пике популярности, испытывали огромные проблемы с долгами и были буквально на грани банкротства. Это подтвердил и сам Джаред.

«Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а потом узнали, что нам не заплатят ни цента. Более того, мы еще и задолжали миллионы долларов студии!» — сообщил артист.

Спустя некоторое время на группу даже подали в суд, требуя еще 30 миллионов долларов за нарушения условий контракта.

Ранее стало известно, что Шеннон Лето, брат Джареда, во время концерта пользовался кислородным баллоном, чтобы сохранять форму до конца выступления.