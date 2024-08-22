Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:18, 22 августа 2024Культура

Джаред Лето рассказал о многомиллионных долгах

Джаред Лето признался, что был на грани банкротства из-за долгов перед студией

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Актер и лидер музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето рассказал, что задолжал звукозаписывающей студии 2,7 миллиона долларов. Слова музыканта передает издание Daily Mail.

По информации источника, братья Лето, находясь на пике популярности, испытывали огромные проблемы с долгами и были буквально на грани банкротства. Это подтвердил и сам Джаред.

«Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а потом узнали, что нам не заплатят ни цента. Более того, мы еще и задолжали миллионы долларов студии!» — сообщил артист.

Спустя некоторое время на группу даже подали в суд, требуя еще 30 миллионов долларов за нарушения условий контракта.

Ранее стало известно, что Шеннон Лето, брат Джареда, во время концерта пользовался кислородным баллоном, чтобы сохранять форму до конца выступления.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали паром в одном из крупнейших пассажирских портов России

      Премьер Китая пословицами оценил 70-летние отношения с Белоруссией

      Стали известны подробности ремейка культового хоррора «Анаконда»

      Лошади съели новый газон и разозлили мэра российского города

      Группа туристов застряла в ущелье на Кавказе из-за мощного лесного пожара

      Появились первые данные о находившихся на атакованном ВСУ российском пароме людях

      Бывший продюсер «Дома-2» рассказал о реакции Госдумы на появление в шоу порноактрисы

      Раскрыт секрет тренировок Майкла Фелпса

      В Белоруссии понадеялись на отсутствие провокаций со стороны Украины

      Суд удовлетворил иски к Украине о компенсации за водную блокаду Крыма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше