Экс-главком Сухопутных войск захотел удалить данные о судимости из сети и потерял деньги

Аферисты развели судимого за мошенничество экс-главкома Сухопутных войск Чиркина

Аферисты обманули бывшего главнокомандующего Сухопутных войск России Владимира Чиркина, пообещав удалить из «Википедии» информацию о его судимости за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, накануне 68-летнему потерпевшему позвонила неизвестная и рассказала о возможности отредактировать информацию, содержащуюся о нем в сети. Чиркин захотел убрать сведения о мошеннических действиях, в рамках которых в 2008 году получил от взяткодателя 20 тысяч долларов и спустя семь лет был осужден. По указанию девушки он установил приложение на мобильный телефон, и, когда все «поля» были заполнены, заметил пропажу 435 тысяч рублей с банковского счета.

Ранее пожилой ученый из Санкт-Петербурга лишился свыше 2 миллионов рублей после звонка афериста, представившегося губернатором города. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

