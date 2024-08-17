Российский ученый лишился миллионов после звонка от «губернатора Петербурга»

Ученый отдал 2,3 млн руб. мошеннику, представившемуся губернатором Петербурга

Пожилой российский ученый из Санкт-Петербурга лишился свыше двух миллионов рублей после звонка мошенников, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 88-летнему ведущему научному сотруднику Федерального исследовательского центра Российской академии наук (РАН) позвонил мошенник и представился губернатором города. Он утверждал, что из бюджета города якобы похитили деньги, а операции по переводам проводились через его счета.

В итоге ученый снял 2 миллиона 320 тысяч рублей и передал их курьеру, который якобы должен был положить деньги на «безопасные счета».

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В пятницу по подозрению задержан 27-летний безработный из поселка Кучаниха в Новосибирской области.

В мае в Санкт-Петербурге телефонные аферисты обманули 72-летнего профессора «силы мысли» Константина Короткова на 270 тысяч рублей. Он обратился в полицию и рассказал, что ему поступил звонок от телефонных мошенников, которые представились сотрудниками госслужб. Они предупредили профессора о том, что с его карты хотят украсть деньги. Затем злоумышленники прислали ему ссылку в Telegram и сказали, что Коротков должен перейти по ней. После того, как профессор открыл ссылку, мошенники списали его деньги.