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20:18, 22 августа 2024Забота о себе

Гинеколог предупредила о передающихся в быту половых инфекциях

Фото: Unsplash

Для того чтобы развилось венерическое заболевание, нужен прямой контакт с зараженным человеком: сексуальный или кожа к коже, рассказала врач-гинеколог Анастасия Кудисова. Однако некоторые инфекции могут передаваться бытовым путем. Об этом она поговорила с «Вечерней Москвой».

Кудисова объяснила, что венерические заболевания вызывают инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), возбудителями которых являются вирусы, бактерии и паразиты. К венерическим заболеваниям гинеколог отнесла гонорею, хламидиоз, трихомониаз, микоплазму генитальную, ВПЧ (вирус папилломы человека), ВПГ (вирус простого герпеса), ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Кудисова подчеркнула, что венерическими инфекциями практически невозможно заразиться в быту, но многое зависит от возбудителя. Гинеколог объяснила, что бактерии, вызывающие заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, сифилис, хламидиоз), не выживают за пределами слизистых оболочек, поэтому заражение без полового контакта невозможно.

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При этом вирусы (ВИЧ, гепатит В и C, ВПЧ, вирус простого герпеса) способны выживать в течение определенного времени вне организма. Они могут передаваться во время секса без презерватива, при совместном использовании инъекционного оборудования (иглы), при переливании зараженной крови, во время беременности, родов и кормления грудью.

Наконец, паразитарными ИППП (трихомонадой, вшами, чесоточными клещами) можно заразиться и в быту — например, при контакте с загрязненными вещами и предметами общего пользования, в частности, с одеждой, полотенцами или простынями, предупредила Кудисова. Она призвала соблюдать правила личной гигиены и своевременно заниматься профилактикой ИППП.

Ранее онколог Максим Короленко связал использование гаджетов для взрослых с развитием рака шейки матки. Он объяснил, что бурные половые акты с использованием секс-игрушек, которые приводят к травмам, могут стать причиной воспалений.

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      Александра Лисица
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