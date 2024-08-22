Гинеколог предупредила о передающихся в быту половых инфекциях

Для того чтобы развилось венерическое заболевание, нужен прямой контакт с зараженным человеком: сексуальный или кожа к коже, рассказала врач-гинеколог Анастасия Кудисова. Однако некоторые инфекции могут передаваться бытовым путем. Об этом она поговорила с «Вечерней Москвой».

Кудисова объяснила, что венерические заболевания вызывают инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), возбудителями которых являются вирусы, бактерии и паразиты. К венерическим заболеваниям гинеколог отнесла гонорею, хламидиоз, трихомониаз, микоплазму генитальную, ВПЧ (вирус папилломы человека), ВПГ (вирус простого герпеса), ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Кудисова подчеркнула, что венерическими инфекциями практически невозможно заразиться в быту, но многое зависит от возбудителя. Гинеколог объяснила, что бактерии, вызывающие заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, сифилис, хламидиоз), не выживают за пределами слизистых оболочек, поэтому заражение без полового контакта невозможно.

При этом вирусы (ВИЧ, гепатит В и C, ВПЧ, вирус простого герпеса) способны выживать в течение определенного времени вне организма. Они могут передаваться во время секса без презерватива, при совместном использовании инъекционного оборудования (иглы), при переливании зараженной крови, во время беременности, родов и кормления грудью.

Наконец, паразитарными ИППП (трихомонадой, вшами, чесоточными клещами) можно заразиться и в быту — например, при контакте с загрязненными вещами и предметами общего пользования, в частности, с одеждой, полотенцами или простынями, предупредила Кудисова. Она призвала соблюдать правила личной гигиены и своевременно заниматься профилактикой ИППП.

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