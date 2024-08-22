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17:55, 22 августа 2024Мир

Глава построившей Bayesian компании раскрыл возможную причину крушения яхты

Костантино: причиной крушения яхты у берегов Сицилии стал человеческий фактор

Фото: Perini Navi Press Office Handout / Globallookpress.com

Причиной крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии стал человеческий фактор. Об этом в интервью Corrierre della Sera рассказал Джованни Костантино, генеральный директор и основатель компании The Italian Sea Group, которая построила судно.

«Все, что было сделано, свидетельствует об очень большом количестве ошибок. Люди не должны были быть в каютах, судно не должно было стоять на якоре», — заявил он.

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Он также назвал абсурдными заявления, что шторм начался неожиданно. По словам Костантино, о плохих погодных условиях сообщалось во всех прогнозах погоды, и пассажиры яхты не могли об этом не знать.

Кроме того, гендиректор компании, построившей Bayesian в 2008 году, назвал судно «практически непотопляемым», одним из наиболее безопасных в мире.

19 августа роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии. Крушение произошло во время шторма. На борту находились 22 человека, из них — 12 гостей и 10 членов экипажа.

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      Лина Пивоварова
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