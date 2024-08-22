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12:07, 22 августа 2024Силовые структуры

Главе СК доложат о ходе расследования дела о нападении на российского скульптора

Бастрыкин поручил предоставить доклад о нападении на скульптора Кондрашова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на скульптора Юрия Кондрашова в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре СК России.

Уголовное дело расследуется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По информации правоохранителей, в одном из скверов города компания молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избила скульптора. Он был госпитализирован, но в результате полученных травм не выжил. Его родственники недовольны тем, как проходит расследование и квалификацией действий одного из нападавших.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал трех участников драки с летальным исходом в Москве.

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      Анна Габай
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