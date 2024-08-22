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18:36, 22 августа 2024Путешествия

Группа туристов застряла в ущелье на Кавказе из-за мощного лесного пожара

Mash: в Домбае семь туристов застряли в ущелье из-за лесного пожара

На Кавказе группа туристов оказалась заблокирована в ущелье из-за мощного лесного пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, семь человек застряли в Гоначхирском ущелье на курорте Домбай. На помощь выдвинулись 40 спасателей, однако поиски осложняет густой дым.

Отмечается, что первые сообщения о задымлении в горах Карачаево-Черкесии поступили вечером 21 августа. При этом угрозы населенным пунктам нет.

Ранее студентка и ее научный руководитель без вести пропали на Алтае. Они занимались сбором клещей для исследования.

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      Мария Борисова
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