Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

Двое жителей Санкт-Петербурга пропали без вести в горах Алтая

Двое жителей Санкт-Петербурга пропали без вести в горах Алтая во время научной экспедиции. Об этом пишет Telegram-канал «Сибирский Экспресс».

По данным источника, 17-летняя студентка и ее научный руководитель перестали выходить на связь в одном из ущелий Чемальского района с 17 августа. Россияне занимались сбором клещей для исследования.

В МЧС сообщили, что группа не регистрировалась в качестве экспедиции, точки выхода соотечественников на связь не согласовывались, а маршрут движения не определялся.

При этом известно, что россияне планировали отправиться в Усть-Коксинский район.

Ранее пара молодых россиян пропала без вести во время восхождения на гору Синюха на Алтае. Днем 17 августа 19-летние Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская приехали к подножию горы, расположенной в Курьинском районе, со своими родственниками.