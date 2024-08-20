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13:52, 20 августа 2024Путешествия

19-летние россияне пропали без вести во время восхождения на гору на Алтае

Двое 19-летних россиян пропали во время восхождения на гору Синюха на Алтае

Фото: Forester55 / Wikimedia

Пара молодых россиян пропала без вести во время восхождения на гору Синюха на Алтае. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что днем 17 августа 19-летние Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская приехали к подножию горы, расположенной в Курьинском районе, со своими родственниками. Молодые люди решили подняться на гору вдвоем, и через какое-то время связь с ними пропала.

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После сообщения о пропаже россиян поисками занялись полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. На месте работают специалисты с беспилотниками, оснащенными тепловизорами. Кроме того, к операции хотят привлечь владельцев легкомоторных самолетов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодых людей.

В начале августа российская пенсионерка пропала в горах Сочи. Женщина выживала на природе три дня, пока ее искали спасатели и волонтеры. В итоге россиянку нашли на высоте более тысячи метров.

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      Алина Черненко
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