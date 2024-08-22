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21:53, 22 августа 2024Ценности

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье и раскрыла свой вес

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье и заявила, что весит 56 килограммов

Кадр: Telegram-канал IdaGalich

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 34-летняя инфлюэнсерша позировала у зеркала в ванной, расчесывая мокрые волосы. Она надела зеленые стринги и черный кроп-топ.

Знаменитость рассказала, что на данный момент ее вес составляет 56 килограммов. При этом она заявила, что занимается спортом только дома, а необходимые тренировки находит в интернете. «Ненавижу спортивные залы. Ненавижу железо. Ненавижу, и все. Возможно, мое отношение когда-нибудь изменится, но сейчас так», — объяснила автор публикации.

В то же время блогерша отметила, что у нее бывают отеки и есть целлюлит, из-за которого она старается снимать себя только спереди. «Моя фигура далека от идеала», — заверила она.

Ранее в августе Ида Галич снялась обнаженной во время круиза по северной группе Курильских островов.

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      Карина Черных
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