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15:02, 22 августа 2024Экономика

Предпочтения россиян при покупке жилья в ипотеку изучили

KEY CAPITAL: российские ипотечники предпочитают готовому жилью новостройки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские ипотечники делают выбор в пользу новостроек нежели «вторички». Такой вывод сделали в инвестиционной компании KEY CAPITAL, пишет «Газета.Ru».

По данным на первое полугодие 2024 года, число ссуд, выданных на покупку готового жилья, сократилось на 22 процента, до 489 тысяч. Заметнее всего показатель снизился в Сибири и на Северном Кавказе — там количество соответствующих ипотечных кредитов упало на 60-69 процентов.

«Ипотечные ставки на покупку вторичного жилья не субсидируются государством, и их рост до 18-20 процентов обрушил спрос в этом сегменте рынка, заставив покупателей уйти на рынок новостроек. При заключении договора долевого участия в строительстве дольщики по-прежнему могут претендовать на ипотеку со сниженными ставками, что и обусловило тренд», — рассказала гендиректор фирмы Ольга Гусева.

В целом, по сравнению с январем-июлем 2023-го число жилищных кредитов увеличилось на 28 процентов, достигнув 292,2 тысячи. Рост спроса на ипотеку наблюдается по всей стране. Общий объем выданных средств для покупки «первички» поднялся на 32 процента.

Ранее стало известно, каким квартирам отдают предпочтение москвичи. Так, столичные жители чаще всего покупают «однушки» в новостройках бизнес-класса.

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      Виктория Клабукова
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