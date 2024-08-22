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09:25, 22 августа 2024Силовые структуры

Из российской колонии сбежал осужденный

На Урале из колонии сбежал осужденный

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В свердловской области осужденный сбежал из колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 августа в колонии-поселении при ИК-43 в Иделе. Мужчину уже объявили в розыск. Отмечается, что у него несколько татуировок — буква «А» на левой кисти, жирный крест на указательном пальце, перстень на среднем мальце, доллар на мизинце, черный узор на левом предплечье и цифра 40 на шее с правой стороны.

Ранее в Кемеровской области из следственного изолятора (СИЗО) сбежал ранее судимый 19-летний преступник.

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      Екатерина Кашурникова
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