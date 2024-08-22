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17:47, 22 августа 2024Бывший СССР

Казахстан и Таджикистан заключили союз

Казахстан и Таджикистан заключили договор о союзнических отношениях
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон заключили договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей», — приводит издание слова президента Казахстана. Президент Таджикистана, в свою очередь, заявил, что подписание договора отвечает коренным интересам двух среднеазиатских стран.

Союзнический документ подразумевает укрепление двустороннего сотрудничества в области политики, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, бизнеса и космических технологий. Отдельно Токаев поблагодарил Рахмона за проведение в Душанбе дней казахской культуры.

Ранее МИД Казахстана заявил об эффективности своей внешней политики в ответ на упрек президента Белоруссии Александра Лукашенко в нечестном отношении к России. Лукашенко ранее заявил, что когда «в Казахстане что-то случилось», подразумевая массовые беспорядки в республике в январе 2022 года, то страна обратилась за помощью «не к Китаю, Индии или Пакистану», а к России и Белоруссии. «Мы (Белоруссия — прим. «Ленты.ру») не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», — добавил он.

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      Сергей Болиев
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