«Мы не начинаем юлить, как некоторые». Казахстан ответил на упрек Лукашенко в нечестном отношении к России

МИД Казахстана обратился к Уставу ООН после упрека Лукашенко о России

Замглавы МИД Казахстана Мурат Нуртлеу ответил на упрек президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес стран СНГ в нечестном отношении к России.

В ходе встречи с белорусским послом Павлом Утюпиным Нуртлеу призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны «в отношении текущих процессов».

Казахстан заявил об эффективности своего внешнеполитического курса

Как подчеркнул Нуртлеу, Казахстан проводит «сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права». Астана твердо убеждена, что «все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», подчеркнул он.

В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов Мурат Нуртлеу глава МИД Казахстана

Лукашенко напомнил, как «в Казахстане что-то случилось»

Так МИД Казахстана ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в интервью телеканалу «Россия 1» раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик.

Мы (Белоруссия — Прим. «Ленты.ру») не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи Александр Лукашенко президент Белорусии

В частности, Лукашенко напомнил, что когда «в Казахстане что-то случилось», подразумевая массовые беспорядки в республике в январе 2022 года, страна обратилась за помощью «не к Китаю, Индии или Пакистану», а к России и Белоруссии.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в правительстве страны.