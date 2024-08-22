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01:15, 22 августа 2024Бывший СССР

Казахстан ответил на критику Лукашенко

МИД Казахстана в ответ на критику Лукашенко призвал Минск к объективности
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Белоруссии следует объективно оценивать позицию Казахстана «в отношении текущих процессов», заявил замглавы казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу в ходе встречи с белорусским послом Павлом Утюпиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Нуртлеу, Астана «проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права» и твердо убеждена, что «все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», а ее внешнеполитический курс доказал свою эффективность.

Так МИД Казахстана ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что несколько стран постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать». Он упомянул Казахстан, напомнив, что во время массовых беспорядков в республике в январе 2022 года страна обратилась за помощью к ОДКБ.

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      Марина Совина
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