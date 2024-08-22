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14:19, 22 августа 2024Бывший СССР

Командиры ВСУ захотели самостоятельно проводить отбор в части

AP: части ВСУ хотят самостоятельно проводить набор из-за качества новобранцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Некоторые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят самостоятельно проводить набор из-за качества новобранцев. Об этом пишет The Associated Press (AP).

Сообщается, ряд подразделений ВСУ выразил недовольство качеством подготовки поступающих новобранцев и их мотивацией. В результате командиры захотели самостоятельно проводить отбор в части для лучшей проверки и обучения призывников.

«Главная проблема — инстинкт выживания новобранцев. Даже при легком обстреле они покидают позиции», — заявил AP солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как рассказали более опытные украинские бойцы, часть новобранцев не обучена базовой стрелковой подготовке и ориентированию на местности.

Ранее украинские офицеры заявили об отказе новобранцев стрелять по противнику. В частности, на низкий боевой дух солдат пожаловался командир батальона 47-й бригады ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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