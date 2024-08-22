В ВСУ заявили об отказе новобранцев стрелять по противнику

AP: новобранцы ВСУ отказываются стрелять по противнику

Новобранцы в рядах Вооруженных сил Украины отказываются стрелять по противнику. Об этом сообщили украинские военные и командиры, их слова приводит издание Associated Press (AP).

«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. (...). Когда они не используют оружие, они неэффективны», — заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ.

Журналисты также отметили, что некоторые из новых бойцов ВСУ с трудом собирают оружие и координируют основные боевые действия.

Кроме того, командиры украинской армии связывают неподготовленность новобранцев с поражениями на фронте. При этом военный эксперт из украинского аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Виктор Кевлюк заявил, что, обвиняя новобранцев, бригадные командиры «ищут объяснения тактических неудач».