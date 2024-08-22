AP: ВСУ терпят поражения на фронте из-за плохой подготовки новобранцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения на фронте из-за плохой подготовки новобранцев, некоторые отказываются стрелять и самовольно уходят с поля боя. Об этом заявили украинские командиры и солдаты, передает Associated Press (AP).

«Главная проблема — инстинкт самосохранения новичков. Раньше люди могли стоять до последнего момента, чтобы удерживать позицию. Теперь, даже когда идет легкий обстрел огневых позиций, они отступают», — рассказал изданию солдат 110-й бригады ВСУ. При этом он отметил, что не все из новобранцев сбегают, однако мотивированных бойцов очень мало.

В свою очередь, военный эксперт из украинского аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Виктор Кевлюк заявил AP, что, обвиняя новобранцев, бригадные командиры «ищут объяснения тактических неудач». По его словам, решающее значение в напряженных боях имеют именно они, а предлагаемая новобранцам подготовка является адекватной.

Ранее три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать на покровском направлении. Как рассказал боец одного из подразделений, в каждой роте осталось 10-13 человек при средней штатной численности 80-100 бойцов.