Подразделение Нацгвардии Украины отказалось воевать под Покровском

«Страна.ua»: три роты 15-й бригады Нацгвардии отказались воевать под Покровском

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление бойца подразделения Владислава.

Владислав рассказал о переброске части под Покровск в середине августа, несмотря на кадровый голод. По его словам, в каждой роте осталось 10-13 человек при средней штатной численности в 80-100 бойцов. Солдат также пожаловался на отсутствие коммуникации между подразделениями и самовольный отход частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с такой недостачей личного состава», — подчеркнул боец Нацгвардии. В результате три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Политик выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.