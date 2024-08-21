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16:29, 21 августа 2024Бывший СССР

Подразделение Нацгвардии Украины отказалось воевать под Покровском

«Страна.ua»: три роты 15-й бригады Нацгвардии отказались воевать под Покровском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление бойца подразделения Владислава.

Владислав рассказал о переброске части под Покровск в середине августа, несмотря на кадровый голод. По его словам, в каждой роте осталось 10-13 человек при средней штатной численности в 80-100 бойцов. Солдат также пожаловался на отсутствие коммуникации между подразделениями и самовольный отход частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с такой недостачей личного состава», — подчеркнул боец Нацгвардии. В результате три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Политик выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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      Алевтина Запольская
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