Крымчанина осудили за планы передавать Украине информацию о Российской армии

Суд приговорил к 13 годам жителя Крыма за планы передавать ВСУ данные о ВС РФ

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя, который планировал передавать Украине информацию о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

По версии следствия, подсудимый собирал и передавал Киеву данные, которые можно было использовать против Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в Забайкальском крае местный житель пытался вербовать россиян в террористическую организацию, работающую на спецслужбы Украины.