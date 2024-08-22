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12:39, 22 августа 2024Силовые структуры

Крымчанина осудили за планы передавать Украине информацию о Российской армии

Суд приговорил к 13 годам жителя Крыма за планы передавать ВСУ данные о ВС РФ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя, который планировал передавать Украине информацию о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

По версии следствия, подсудимый собирал и передавал Киеву данные, которые можно было использовать против Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в Забайкальском крае местный житель пытался вербовать россиян в террористическую организацию, работающую на спецслужбы Украины.

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