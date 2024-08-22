Мужчина попытался завербовать россиян в террористическую украинскую организацию

ФСБ: житель Забакалья пытался вербовать россиян в террористическую организацию

В Забайкальском крае местный житель пытался вербовать россиян в террористическую организацию, работающую на спецслужбы Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина вовлекал граждан в деятельность организации. Кроме того, он передавал военные данные Украине и писал антиправительственные надписи в Чите.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Крыму ФСБ задержала трех агентов украинской спецслужбы, участвовавших в диверсиях на полуострове.

