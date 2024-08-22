Пытавшегося вербовать россиян в террористическую организацию мужчину отправили под стражу

Жителя Читы арестовали за попытку вербовать людей в террористическую организацию

Жителя Читы арестовали за попытку вербовать россиян в запрещенную международную террористическую организацию, работающую на спецслужбы Украины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ России по Забайкальскому краю.

По данным издания, 37-летний мужчина был задержан и отправлен под стражу минувшей зимой. Он обвиняется по статьям 275 («Госизмена»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса РФ.

Как уточнили в ведомстве, задержанный, являясь сторонником украинской террористической организации, пытался вовлечь людей в ее деятельность через интернет для объединения и свержения действующей власти. Кроме того, он по заданию иностранных кураторов собирал военные сведения, наносил антиправительственные надписи на здания в Чите и делал фотографии сделанной «работы».

