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11:53, 22 августа 2024Силовые структуры

Пытавшегося вербовать россиян в террористическую организацию мужчину отправили под стражу

Жителя Читы арестовали за попытку вербовать людей в террористическую организацию
Начало событий в новости Мужчина попытался завербовать россиян в террористическую украинскую организацию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителя Читы арестовали за попытку вербовать россиян в запрещенную международную террористическую организацию, работающую на спецслужбы Украины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ России по Забайкальскому краю.

По данным издания, 37-летний мужчина был задержан и отправлен под стражу минувшей зимой. Он обвиняется по статьям 275 («Госизмена»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса РФ.

Как уточнили в ведомстве, задержанный, являясь сторонником украинской террористической организации, пытался вовлечь людей в ее деятельность через интернет для объединения и свержения действующей власти. Кроме того, он по заданию иностранных кураторов собирал военные сведения, наносил антиправительственные надписи на здания в Чите и делал фотографии сделанной «работы».

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      Олеся Мицкевич
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