Лихорадка Западного Нила пришла в СНГ

Минздрав Молдавии: зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила

Первый случай лихорадки Западного Нила в этом году зарегистрирован в Молдавии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Заболевание выявлено у 49-летнего мужчины. «Единственный зарегистрированный случай заражения в нашей стране был в 2019 году. В этом году уже второй», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Министерство также заявило, что до появления симптомов мужчину несколько раз ужалили комары, а сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Минздрав Молдавии также добавляет, что вирус Западного Нила передается через укусы комаров, а не от человека к человеку. Вероятность того, что кто-то заболеет от одного укуса, невелика. Обычно вирус проявляется в виде утомляемости, мышечной слабости, повышением температуры, сильной головной болью и кожными высыпаниями на груди.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил туристов в Испании и Италии о вспышках лихорадки Западного Нила.