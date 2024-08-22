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12:58, 22 августа 2024Бывший СССР

Лихорадка Западного Нила пришла в СНГ

Минздрав Молдавии: зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

Первый случай лихорадки Западного Нила в этом году зарегистрирован в Молдавии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Заболевание выявлено у 49-летнего мужчины. «Единственный зарегистрированный случай заражения в нашей стране был в 2019 году. В этом году уже второй», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Министерство также заявило, что до появления симптомов мужчину несколько раз ужалили комары, а сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Минздрав Молдавии также добавляет, что вирус Западного Нила передается через укусы комаров, а не от человека к человеку. Вероятность того, что кто-то заболеет от одного укуса, невелика. Обычно вирус проявляется в виде утомляемости, мышечной слабости, повышением температуры, сильной головной болью и кожными высыпаниями на груди.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил туристов в Испании и Италии о вспышках лихорадки Западного Нила.

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      Сергей Болиев
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