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16:36, 22 августа 2024Бывший СССР

Литва получила вторую партию бронеавтомобилей из США

LRT: Литва получила вторую партию бронеавтомобилей JLTV из США

Фото: Daniel Löb / DPA / Globallookpress.com

Литва получила вторую партию из более чем 150 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), закупленных у США. Об этом сообщило гостелерадио республики LRT.

Как отметили в Министерстве обороны Литвы, поставленные Вильнюсу машины «обеспечивают высокую безопасность экипажа и большую эффективность в разведывательных операциях, артиллерийской поддержке и операциях по поддержке с воздуха.» JLTV будут использовать для размещения шведских систем противовоздушной обороны RBS70 NG, контракт на поставку которых был подписан в июле. Их доставят в Литву в 2025-2027 годах.

Литва подписала два контракта на приобретение бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1, произведенных компанией Oshkosh Defense. По ним Вильнюс получил 200 единиц этой техники и ожидает еще 300 машин. В марте Вильнюс получил первую партию из 35 бронемашин, ее стоимость не раскрывается.

Ранее в Литве захотели отменить запрет кассетных бомб. Министр обороны республики Лауринас Касчюнас подчеркнул, что его время «жестко расписано», в связи с чем этот вопрос должен быть решен в ближайшие месяцы.

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