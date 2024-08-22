Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 22 августа 2024Мир

Суд в Венесуэле утвердил победу Мадуро на выборах

VTV: Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Global Look Press

Верховный суд Венесуэлы утвердил победу действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах. Об этом заявила председатель суда Карислия Родригес, сообщил телеканал Venezolana de Television (VTV).

«Экспертиза избирательных материалов подтверждает объявленные Национальным избирательным советом результаты президентских выборов 28 июля 2024 года», — отметила она.

Ранее законодатели из США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Законодатели также назвали итоги выборов президента Венесуэлы «сфабрикованными», сославшись на «достаточные доказательства» победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом

      CNN прокомментировал уголовное дело против корреспондента канала за репортаж из Суджи

      Суд в Венесуэле утвердил победу Мадуро на выборах

      Индейцы-затворники вышли из джунглей впервые за долгие годы и напали на людей. Почему они объявили войну цивилизации?

      Тигрица Елена попала на видео в Амурской области

      В лесу под Самарой нашли редчайший гриб

      Мужчинам и женщинам рассказали о пользе мастурбации

      Морпехи уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ из 12 человек

      Россия призвала ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку

      Израиль отказал президенту Палестины в посещении Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше