Суд в Венесуэле утвердил победу Мадуро на выборах

VTV: Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах

Верховный суд Венесуэлы утвердил победу действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах. Об этом заявила председатель суда Карислия Родригес, сообщил телеканал Venezolana de Television (VTV).

«Экспертиза избирательных материалов подтверждает объявленные Национальным избирательным советом результаты президентских выборов 28 июля 2024 года», — отметила она.

Ранее законодатели из США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Законодатели также назвали итоги выборов президента Венесуэлы «сфабрикованными», сославшись на «достаточные доказательства» победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

