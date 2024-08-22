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08:14, 22 августа 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины рассказал Конгрессу США о ситуации на фронте

Глава МО Украины Умеров отчитался США о ситуации на фронте и потребностях ВСУ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты Конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, он провел содержательные переговоры с делегацией палаты представителей конгресса США во время их визита на Украину и рассказал о ситуации на фронте, в том числе в прилегающих к Сумской области территориях. Также Умеров попросил делегатов разрешения «на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России».

Ранее в США отказались признать использование ракетных систем залпового огня HIMARS Украиной в Курской области. Отмечается, что Вашингтон дал разрешение использовать предоставленное США оружие, за исключением ATACMS, чтобы защищаться от российских группировок к северу от границы.

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      Илья Таксюр
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