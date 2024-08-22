В США отказались признать использование HIMARS Украиной в Курской области

Военный чиновник в США отказался признать использование HIMARS в Курской области

Соединенные Штаты отказываются признавать, что ВСУ во время нападения на Курскую область перемещали в регион переданные Киеву HIMARS. На Украине заверяют, что армия использует оружие, в том числе ATACMS, только в установленных рамках, рассказал американский военный чиновник, пишет РИА Новости.

«Мы не видели, чтобы они (установки HIMARS) перемещались в Курскую область. Насколько мы можем говорить, украинские HIMARS размещены на Украине», — отметил собеседник агентства.

Как отметил чиновник, в мае Вашингтон дал разрешение использовать предоставленное США оружие, за исключением ATACMS, чтобы защищаться против ВС России к северу от границы. Украина говорит, что это и делает, добавил собеседник агентства.

В июле в Пентагоне заявили, что Штаты не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по России, но это может измениться.

При этом ранее появилась информация, что силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины признали применение реактивных систем залпового огня HIMARS по понтонным мостам в Курской области. Так, соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь, британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность в том, что РСЗО HIMARS американского производства, с помощью которых ВСУ атакуют Курскую область, в скором времени будут уничтожены российскими войсками.