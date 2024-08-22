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13:05, 22 августа 2024Россия

Минобороны России заявило о поражении украинского МиГ-29

Минобороны России: силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне проведения СВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки удалось поразить украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Там отметили, что самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Где конкретно его перехватили, в оборонном ведомстве не уточнили.

Силы ПВО также перехватили три французские управляемые авиабомбы Hammer, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотник. Среди перехваченных дронов 53 были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.

21 августа при попытке ударить по Курской области был сбит украинский истребитель Су-27. Самолет пытался сбросить управляемые авиабомбы, но был уничтожен. Украинские военные, предварительно, хотели поразить частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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