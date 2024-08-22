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12:10, 22 августа 2024Россия

Мирный житель пострадал при обстреле российского города со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

По его словам, при атаке со стороны Украины повреждения получили семь частных домовладений. В одном из домов загорелась кровля. Помимо того, под удар попали три легковых автомобиля.

Ранее стало известно, что в Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо этого, был разрушен один частный дом и повреждены несколько строений.

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      Никита Абрамов
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