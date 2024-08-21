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20:17, 21 августа 2024Россия

В российском регионе еще три человека пострадали из-за атак ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя получили ранения из-за атак ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю. Еще один человек обратился в больницу с травмой, полученной при одной из предыдущих атак.

Помимо этого, вследствие новых ударов со стороны Украины был разрушен один частный дом и повреждены несколько строений. На местах работают аварийные службы.

Белгородская область — один из наиболее часто атакуемых украинскими войсками регионов. Так, 20 августа при налете беспилотников ранение получил еще один человек.

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      Алан Босиков
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