В российском регионе еще три человека пострадали из-за атак ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя получили ранения из-за атак ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю. Еще один человек обратился в больницу с травмой, полученной при одной из предыдущих атак.

Помимо этого, вследствие новых ударов со стороны Украины был разрушен один частный дом и повреждены несколько строений. На местах работают аварийные службы.

Белгородская область — один из наиболее часто атакуемых украинскими войсками регионов. Так, 20 августа при налете беспилотников ранение получил еще один человек.