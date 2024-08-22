Москвичка поговорила с мошенниками и лишилась трех квартир

Московская пенсионерка лишилась трех квартир и 30,4 млн рублей из-за мошенников

В Москве пенсионерка лишилась трех квартир и десятков миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщает прокуратура столичного региона.

По данным ведомства, 79-летняя россиянка общалась со злоумышленниками по телефону четыре месяца — все это время собеседники ей угрожали. Если бы женщина рассказала все полиции, они якобы могли нанести вред ее семье.

Сначала пенсионерка отдала курьерам мошенников 5,8 миллиона рублей — часть этих средств она сняла со счета сестры с инвалидностью. Затем аферисты убедили россиянку заключить договоры пожизненной ренты с переходом прав собственности на ее квартиру и квартиру сестры, а также продать еще одну недвижимость родственницы. Женщина поверила и заключила сделки, а вырученные средства отдала злоумышленникам. Общая сумма ущерба достигла 30,4 миллиона рублей. Сейчас аферистов разыскивают.

Ранее единственного жилья лишилась жительница Воронежа. 83-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых служб. Собеседник сообщил россиянке, что ее квартиру незаконно переоформили на других людей. Чтобы сохранить имущество, пенсионерку убедили провести фиктивную сделку.