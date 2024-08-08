Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 8 августа 2024Экономика

Россиянка поверила мошенникам и лишилась единственного жилья

В Воронеже пенсионерка поговорила с неизвестными и лишилась единственного жилья

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Воронеже пенсионерка поговорила по телефону с неизвестными и лишилась единственного жилья. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

В ведомстве рассказали, что 83-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых служб. Собеседник сообщил россиянке, что ее квартиру незаконно переоформили на других людей. Чтобы сохранить имущество, пенсионерку убедили провести фиктивную сделку.

Для этого женщина связалась с риелтором, который помог ей оформить договор купли-продажи. После этого россиянка передала три миллиона рублей курьеру, который приехал якобы для передачи денег покупателю. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а пенсионерка лишилась единственной квартиры.

Ранее россиянка лишилась квартиры после того, как не глядя подписала документы в микрозаймовой организации. Пенсионерка собиралась уменьшить ставку и ежемесячный платеж, но не заметила, что поставила подпись на договоре о продаже своего жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

      Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

      Российский губернатор лично отправился уговаривать жителей покинуть приграничное село

      Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

      В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

      Путешественники испугались ездить в охваченную протестами туристофобов страну Европы

      На Украине ограничат электроснабжение промышленности и бизнеса

      Жители курского приграничья рассказали о бегстве из-под обстрелов

      Дачникам назвали способ платить меньше налогов

      Хуситы сообщили об ударах США и Британии по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше