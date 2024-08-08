Россиянка поверила мошенникам и лишилась единственного жилья

В Воронеже пенсионерка поговорила с неизвестными и лишилась единственного жилья

В Воронеже пенсионерка поговорила по телефону с неизвестными и лишилась единственного жилья. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

В ведомстве рассказали, что 83-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых служб. Собеседник сообщил россиянке, что ее квартиру незаконно переоформили на других людей. Чтобы сохранить имущество, пенсионерку убедили провести фиктивную сделку.

Для этого женщина связалась с риелтором, который помог ей оформить договор купли-продажи. После этого россиянка передала три миллиона рублей курьеру, который приехал якобы для передачи денег покупателю. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а пенсионерка лишилась единственной квартиры.

Ранее россиянка лишилась квартиры после того, как не глядя подписала документы в микрозаймовой организации. Пенсионерка собиралась уменьшить ставку и ежемесячный платеж, но не заметила, что поставила подпись на договоре о продаже своего жилья.